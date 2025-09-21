Visite du château de la Vervolière Château de la Vervolière Coussay-les-Bois

Visite du château de la Vervolière Château de la Vervolière Coussay-les-Bois dimanche 21 septembre 2025.

Visite du château de la Vervolière Dimanche 21 septembre, 14h00, 18h00 Château de la Vervolière Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite guidée du château et de ses extérieurs.

Château de la Vervolière Route de Pleumartin, 86270 Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ce domaine, datant de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, a été longtemps détenu par la famille Du Plessis, dont est issu le cardinal de Richelieu, qui en fut propriétaire jusqu’à son décès en 1642. Il s’agit d’un magnifique ensemble fortifié comprenant, dans la cour, une porte de style gothique flamboyant ornée de sculptures détaillées. Classé au titre des Monuments historiques depuis 1920, cet édifice est aujourd’hui une propriété privée.

Visite guidée du château et de ses extérieurs.