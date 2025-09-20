Visite du château de Lantilly Château de Lantilly Cervon

Visite du château de Lantilly Château de Lantilly Cervon samedi 20 septembre 2025.

Visite du château de Lantilly 20 et 21 septembre Château de Lantilly Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château de Lantilly dans la Nièvre est une belle bâtisse du XIIIe siècle remaniée au XVIIe siècle qui se dresse fièrement dans son décor de verdure et d’eau. Ses douves imposantes, toujours en eau, participent à la majesté du lieu. Il fut construit à l’emplacement d’une importante villa gallo-romaine, Lentulli Villa. La première mention qui nous soit parvenue se trouve dans un procès en sorcellerie du XIVe siècle. De nombreuses légendes médiévales continuent de courir sur le château et ses habitants. Le château de Lantilly possède une grosse tour à base tabulée et deux ailes à angle droit, un colombier et un pont à arches enjambant les douves. Par devant le château, un parc permet de donner de la perspective et du relief à l’ensemble. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Château de Lantilly Rue du Colombier, 58800 Cervon Cervon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 20 01 22 http://www.chateau-lantilly.fr route D 977 bis – ou D 285 | Gare de Corbigny.

Le château de Lantilly dans la Nièvre est une belle bâtisse du XIIIe siècle remaniée au XVIIe siècle qui se dresse fièrement dans son décor de verdure et d’eau. Ses douves imposantes, toujours en à à…

© Château de Lantilly