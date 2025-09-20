Visite du Château de Le Vignau Château de Le Vignau Le Vignau

Visite du Château de Le Vignau 20 et 21 septembre Château de Le Vignau Landes

Visites gratuites. Réservation obligatoire par téléphone pour le repas du 21 septembre. Tarif du repas : 15€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée du château de Le Vigneau

Construit au XIIᵉ siècle, ce château emblématique du village de Le Vignau a longtemps été laissé à l’abandon.

Racheté récemment par une famille de passionnés, il renaît peu à peu grâce à un ambitieux projet de rénovation.

Venez découvrir sa riche histoire, soutenir sa restauration et profiter d’un moment convivial !

Animations le samedi 21 septembre

Représentations de danse africaine – Groupe MALAÏKA à 11h et 15h

Exposition de voitures anciennes à 11h

Repas sur place – Dimanche 21 septembre (Menu : Melon / Poulet rôti et ses petits légumes / Fromage / Éclair au chocolat)

Buvette et restauration disponibles sur place

Château de Le Vignau Route du Seigne, 40270 Le Vignau Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 13 47 15 29 https://chateaulevignau.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 50 24 97 »}]

