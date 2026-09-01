Visite du château de Lespinasse Lespinasse Saint-Beauzire

Informations pratiques

Saint-Beauzire

Visite du château de Lespinasse

Lespinasse Château de Lespinasse Saint-Beauzire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du château édifié au XII à l’emplacement d’une villa gallo-romaine dénommée Spinatia signifiant les pins et qui a donné son nom au château.

Appartient à la Route des Châteaux d’Auvergne.

Membre de la Demeure Historique.

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Lespinasse Château de Lespinasse Saint-Beauzire 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 52 39 55

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English :

Guided tour of the castle, built in the 12th century on the site of a Gallo-Roman villa called Spinatia—meaning “the pines”—which gave the castle its name.

Part of the Auvergne Castle Route.

Member of the Demeure Historique association.

L’événement Visite du château de Lespinasse Saint-Beauzire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne