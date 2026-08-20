Visite du château de l’Hauture et de l’église Saint-Sauveur, Église Saint-Sauveur, Fos-sur-Mer

Informations pratiques

Visite du château de l’Hauture et de l’église Saint-Sauveur Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Sauveur Bouches-du-Rhône

Chaussures adaptées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée du château de l’Hauture et de l’église Saint-sauveur de Fos par Jean-Philippe Lagrue, archéologue médiéviste (AMP Métropole).

Rendez-vous devant la Maison du Patrimoine.

Église Saint-Sauveur Rue François Sanchez, 13270 Fos-sur-Mer, France Fos-sur-Mer 13270 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 47 77 59 »}]

Visite guidée du château de l’Hauture et de l’église Saint-sauveur de Fos par Jean-Philippe Lagrue, archéologue médiéviste (AMP Métropole).

©DPC-AMPMétropole