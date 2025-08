VISITE DU CHÂTEAU DE LIBOURIAC Béziers

Route de Pézenas Béziers Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Le Château de Libouriac fait partie des nombreux châteaux dit « pinardiers », construits à la fin du XIXe siècle autour de Béziers par des propriétaires viticoles à l’image de leur fortune. A Libouriac, le couple formé par Abel Gaujal et Marie Lagarrigue commande au célèbre architecte Garros un château entièrement meublé selon leurs goûts éclectiques. L’ensemble de la propriété, entourée par un parc conçu par les frères Bühler (pères du Plateau des poètes de Béziers), est inscrite aux Monuments historiques.

La visite est l’occasion de pousser les portes de cette demeure, accompagnés de la propriétaire et arrière-arrière-petite-fille d’Abel Gaujal. Parcourant le grand hall, la salle à manger et le salon, elle vous raconte l’histoire des lieux et le mode de vie de cette famille dans ce charmant environnement.

Visites tous les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches jusqu’au 21 septembre.

4 départs par jour 13h, 14h30, 16h et 17h30.

Réservation en ligne obligatoire. .

Route de Pézenas Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Touring the main hall, dining room and living room, the owner tells you about the history of the house and the Gaujal family’s way of life in these charming surroundings. Visits every Wednesday, Thursday, Friday and Sunday until September 21. 4 departures per day: 1pm, 2:30pm, 4pm and 5:30pm.

Online booking required.

German :

Bei einem Rundgang durch die große Halle, das Esszimmer und den Salon erzählt Ihnen die Besitzerin die Geschichte des Ortes und die Lebensweise der Familie Gaujal in dieser reizvollen Umgebung. Besichtigungen jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag bis zum 21. September. 4 Abfahrten pro Tag: 13:00, 14:30, 16:00 und 17:30 Uhr.

Online-Reservierung erforderlich.

Italiano :

Passeggiando per il grande salone, la sala da pranzo e il soggiorno, il proprietario vi racconterà la storia della casa e lo stile di vita della famiglia Gaujal in questo ambiente affascinante. Visite ogni mercoledì, giovedì, venerdì e domenica fino al 21 settembre. 4 partenze al giorno: 13.00, 14.30, 16.00 e 17.30.

Prenotazione online obbligatoria.

Espanol :

Mientras pasea por el vestíbulo principal, el comedor y el salón, el propietario le contará la historia de la casa y la forma de vida de la familia Gaujal en este encantador entorno. Visitas todos los miércoles, jueves, viernes y domingos hasta el 21 de septiembre. 4 salidas diarias: 13:00, 14:30, 16:00 y 17:30 h.

Reserva obligatoria en línea.

