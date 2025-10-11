VISITE DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES – CHATEAU DE BEAUGENCY Beaugency

VISITE DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES Début : 2025-10-11 à 14:00. Tarif : – euros.

VISITE DU CHÂTEAU DE LUMIÈRESJOURS D’OUVERTURE : JUILLET / AOUT 2025 : du mardi au dimanche du 05 juillet au 29 aout – de 14H00 à 18H00 SEPTEMBRE 2025 : Les samedis et dimanches du 06 septembre au 28 septembre – de 14H00 à 18H00INFOSParcours immersif et artistique / deux expositions uniques :-HEREDITATEM : Revivez 1000 ans d’histoire du château grâce à une expérience immersive et sonore unique.-RÊVES CHROMATIQUES : Laissez-vous émerveiller par des œuvres lumineuses et interactives qui éveilleront vos sens et stimuleront votre imagination.Ce que ce billet comprend :L’accès aux 2 expositions et à la cour du Château L’accès au logis seigneurial classé aux monuments HistoriquesL’accès au jardin suspendu et à la Rosee du Château de Beaugency L’accès à la boutique L’accès au café du château (pâtisserie préparées et cuites au château )En complément de votre visite, profitez des nombreuses options proposées :

CHATEAU DE BEAUGENCY PLACE DUNOIS 45190 Beaugency 45