LA MANO 1.9 – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

LA MANO 1.9 – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix dimanche 19 octobre 2025.

LA MANO 1.9 Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : LA MANO 1.9La Mano 1.9, rappeur parisien du 19ème, à l’énergie imparable sur scène, s’est fait une place de choix sur la scène du rap français !Couronné « Révélation masculine de l’année » aux Flammes 2025, invité par Colors et actuellement n°1 en France avec « Parisienne », La Mano 1.9 poursuit son ascension fulgurante. Sa Cigale en septembre 2025, sold out en quelques minutes n’était que le début. L’étoile montante du rap français vise plus grand : le Zénith de Paris le 19 mai prochain et une tournée. La Mano 1.9 sera en concert le 09/04/2026 à la Condition Publique de RoubaixNe manquez pas le séisme La Mano 1.9 sur scène – Billetterie ouverte.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59