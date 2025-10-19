LA MANO 1.9 – 6MIC Aix En Provence

VILLAGE 42 PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC PLAY TWO LIVE : LA MANO 1.9LA MANO 1.9Vendredi 27 Mars 2026 – 20h30Ouverture des portes : 19h6MIC, Aix en Provence 6MIC, 160 Rue Pascal Duverger, 13090 Aix-en-ProvenceLa Mano 1.9, rappeur parisien du 19ème, à l’énergie imparable sur scène, s’est fait une place de choix sur la scène du rap français !Couronné « Révélation masculine de l’année » aux Flammes 2025, invité par Colors et actuellement n°1 en France avec « Parisienne », La Mano 1.9 poursuit son ascension fulgurante. Sa Cigale en septembre 2025, sold out en quelques minutes n’était que le début. L’étoile montante du rap français vise plus grand : le Zénith de Paris le 19 mai prochain et une tournée. La Mano 1.9 sera en concert le vendredi 27 Mars 2026 au 6MIC d’Aix en Provence.Ne manquez pas le séisme La Mano 1.9 sur scène – Billetterie ouverte.

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13