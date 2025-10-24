VISITE DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES – CHATEAU DE BEAUGENCY Beaugency

KREAM Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : KREAMKREAM réunit les talents des frères norvégiens Daniel et Markus Slettebakken. Le duo s’est imposé à l’international grâce à sa vision unique de la melodic tech house. D’abord repérés sur SoundCloud avec leurs remixes, leurs morceaux originaux cumulent aujourd’hui plus d’un milliard d’écoutes. Leur série LIQUID : LAB sur YouTube est devenue l’un des rendez-vous incontournables de la scène électronique, diffusée depuis des lieux emblématiques de Norvège et suivie par des millions de spectateurs à travers le monde. Après avoir conquis les plateformes et les écrans, ils se produiront le vendredi 21 novembre 2025 à Central Chapelle à Paris.

CENTRAL CHAPELLE 4 ESPLANADE ALICE MILLIAT 75018 Paris 75