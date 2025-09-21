Visite du château de Lunac Château Lunac Aiguillon

Visite du château de Lunac Dimanche 21 septembre, 14h30 Château Lunac Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le quartier de Lunac a conservé des caractéristiques de l’époque médiévale. Maisons à colombages et ruelles étroites témoignent de cette période. Depuis la vieille ville, rien ne laisse supposer que le château fut une redoutable forteresse défensive. Les murs épais, dont certains mesurent jusqu’à 2m d’épaisseur, trahissent sa puissance d’antan.

Construite au XIIIe siècle, l’élégante bâtisse surplombe un magnifique mur de soutènement à arcades d’époque gallo-romaine, protégeant deux caves voutées datant de 65 avant Jésus-Christ.

Château Lunac Rue Marc de Ranse, 47190 Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

© Ville d’Aiguillon