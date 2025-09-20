Visite du château de Lyonne château de Lyonne Cognat-Lyonne

Visite partielle de la salle traversante du rez-de-chaussée et exposition pour présenter l’histoire de cette propriété : les familles de Reclesne et de Montlaur, plan et légendes de la propriété, et différentes photos du château…

château de Lyonne
route de Monteignet
03110 Lyonne
Cognat-Lyonne
03110 Allier
Auvergne-Rhône-Alpes
Samedi 20 septembre, 14h00-17h00

©mairiecognatlyonne