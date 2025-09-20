Visite du château de Marcillac Château de Marcillac Lendou-en-Quercy

Visite du château de Marcillac 20 et 21 septembre Château de Marcillac Lot

Gratuit. Départ des visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir le château de Marcillac, témoin d’un riche passé patrimonial.

Un accueil sur site vous sera réservé avant de partir pour une visite périphérique des extérieurs, permettant d’apprécier l’architecture et le cadre de cette demeure historique.

En fonction des conditions de sécurité, l’intérieur du château pourra également être exceptionnellement ouvert à la visite.

Une occasion rare de plonger dans l’histoire de ce lieu emblématique du territoire.

Château de Marcillac Château de Marcillac, 46800 Lendou en Quercy Lendou-en-Quercy 46800 Saint-Cyprien Lot Occitanie Situé dans le département du Lot (46), au cœur du Quercy Blanc, le château de Marcillac se dresse sur un éperon rocheux surplombant la vallée du Lendou.

Le château médiéval, édifié par la famille de Lard aux alentours de l’an 1300, puis remanié après la guerre de Cent ans et en partie arasé sous la Révolution, est un grand quadrilatère aux angles flanqués de tours carrées dont les corps de logis entourent une cour intérieure dotée d’un puits.

Depuis 1968, le site est le berceau du Festival de musique du Quercy Blanc. Cet édifice est désormais inscrit dans sa totalité au titre des Monuments Historiques par arrêté en date du 17 septembre 2024. Parking possible sur l’esplanade

Journées européennes du patrimoine 2025

