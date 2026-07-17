Visite du château de Monceau, demeure de Lamartine, Château de Monceau, Prissé

Informations pratiques

Visite du château de Monceau, demeure de Lamartine 19 et 20 septembre Château de Monceau Saône-et-Loire

Groupe de 15 personnes pour les visites guidées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite guidée du château et une promenade libre du parc avec ses marronniers pluricentenaires sur les pas d’Alphonse de Lamartine.

Suivant les récits de Charles Alexandre, secrétaire de Lamartine, nous vous proposons de déambuler dans le château de Monceau où vécurent Alphonse de Lamartine et son épouse Marianne de 1833 à 1869. En premier lieu, le beau perron avec son double escalier aux rampes de fer d’où on voyait venir de loin, par la longue et belle allée, les amis fidèles et les invités. Puis nos pas nous conduiront vers ces magnifiques marronniers pluricentenaires « la voûte des Dieux » et nous entrerons dans le château par la chambre du poète et son cabinet de travail. Nous rejoindrons la salle à manger familiale, avant d’accéder au grand salon par le corridor, dessiné par Marianne et desservant également sa chambre.

Ecoutez bien : vous y entendrez peut-être des vers du poète. Mais Lamartine n’était-il qu’un poète ? Venez nous voir au château : vous en saurez plus.

Château de Monceau 91 montée de Monceau, 71960 Prissé Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 04 78 42 03 02 http://chateaumonceauprisse71.fr Le château de Monceau, bâti au milieu du XVIIe siècle, en 1648, est entré par héritage dans la famille de Lamartine à la suite du mariage de Jean-Baptiste de Lamartine trisaïeul du poète. Dans la cour d’honneur, au-dessus du porche d’entrée, on voit l’écu des familles des grands-parents de Lamartine. En voiture : autoroute A6, sortie Mâcon centre, puis RN89, sortie n° 4 La Roche Vineuse.

En train : gare TGV Mâcon- Loché ou gare Mâcon-ville.

Une visite guidée du château et une promenade libre du parc avec ses marronniers pluricentenaires sur les pas d’Alphonse de Lamartine.

© Mairie Prissé