Visite du château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 19 septembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Visite du château de Montigny-le-Gannelon
Château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du château proposée au tarif réduit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
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Château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 30 03 delamot@wanadoo.fr
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English :
Guided tour of the castle offered at a reduced rate as part of European Heritage Days.
L’événement Visite du château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN
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