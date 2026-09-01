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AGENDA · Cloyes-les-Trois-Rivières

Visite du château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières

samedi 19 septembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Visite du château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Château de Montigny-le-Gannelon
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Visite du château de Montigny-le-Gannelon

Château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée du château proposée au tarif réduit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
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Château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 30 03  delamot@wanadoo.fr

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English :

Guided tour of the castle offered at a reduced rate as part of European Heritage Days.

L’événement Visite du château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN

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