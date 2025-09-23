Visite du Château de Neuvic Neuvic

Historienne, médiatrice culturelle et guide-conférencière, Laure Adam vous raconte toute la riche histoire du château de Neuvic, du XVIe siècle à nos jours, au cours d’une balade d’environ 1h30.

mardi 10h30-12h00,

mercredi 14h30-16h00

Château de Neuvic, 8€ / pers, 4€ de 6 à 12 ans, sur réservation https://www.islecoop.fr/ .

(sous condition d’un nombre suffisant de réservations)

Laure Adam 06 20 23 53 60 / https://www.islecoop.fr/ .

Le château Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

