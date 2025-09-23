Visite du Château de Neuvic Neuvic

Visite du Château de Neuvic

Visite du Château de Neuvic Neuvic mardi 23 septembre 2025.

Visite du Château de Neuvic

Le château Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23
fin : 2025-09-23

Date(s) :
2025-09-23

Historienne, médiatrice culturelle et guide-conférencière, Laure Adam vous raconte toute la riche histoire du château de Neuvic, du XVIe siècle à nos jours, au cours d’une balade d’environ 1h30.
mardi 10h30-12h00,
mercredi 14h30-16h00

Château de Neuvic, 8€ / pers, 4€ de 6 à 12 ans, sur réservation https://www.islecoop.fr/ .
(sous condition d’un nombre suffisant de réservations)

Laure Adam 06 20 23 53 60 / https://www.islecoop.fr/   .

Le château Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

English : Visite du Château de Neuvic

German : Visite du Château

Italiano :

Espanol : Visite du Château de Neuvic

L’événement Visite du Château de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2025-09-18 par Vallée de l’Isle en Périgord