Visite du château de Nouies Selles-sur-Cher
samedi 19 septembre 2026 · Selles-sur-Cher
Informations pratiques
Selles-sur-Cher
Visite du château de Nouies
1 Rue des Nouïes Selles-sur-Cher Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du château des Nouies
Visite du château des Nouies
Le château des Nouies ouvre ses portes au public pour la troisième année consécutive : visitez le parc et le rez-de-chaussée du château. Le propriétaire commentera l’histoire du château et de ses propriétaires, puis vous pourrez découvrir librement le rez-de-chaussée ; les étages ne seront pas accessibles. .
1 Rue des Nouïes Selles-sur-Cher 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 95 25 40
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English :
Tour of the Château des Nouies
L’événement Visite du château de Nouies Selles-sur-Cher a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Sud Val de Loire
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