Informations pratiques

Selles-sur-Cher

Visite du château de Nouies

1 Rue des Nouïes Selles-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du château des Nouies

Visite du château des Nouies

Le château des Nouies ouvre ses portes au public pour la troisième année consécutive : visitez le parc et le rez-de-chaussée du château. Le propriétaire commentera l’histoire du château et de ses propriétaires, puis vous pourrez découvrir librement le rez-de-chaussée ; les étages ne seront pas accessibles. .

1 Rue des Nouïes Selles-sur-Cher 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 95 25 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of the Château des Nouies

L’événement Visite du château de Nouies Selles-sur-Cher a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Sud Val de Loire