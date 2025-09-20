Visite du château de Parentignat Château de Parentignat Parentignat

Visite du château de Parentignat Château de Parentignat Parentignat samedi 20 septembre 2025.

Visite du château de Parentignat 20 et 21 septembre Château de Parentignat Puy-de-Dôme

Tarif réduit pour les adultes : 8€ au lieu de 12€, gratuit pour les étudiants et les moins de 18ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée des intérieurs et de l’exposition « Faunes »

Visite libre et gratuite du parc et de l’exposition sur les hippomobiles de la famille de Lastic.

Samedi 20 septembre :

Visite guidée : 10h30 – 11h30 – 12h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30

En option, visitez les appartements privés (gratuit, places limitées) : 10h00 – 11h00 -12h00

Dimanche 21 septembre :

Visite guidée : 10h30 – 11h30 – 12h30

Visite libre à partir de 14h00

En option, visitez les appartements privés (gratuit, places limitées) : 10h00 – 11h00 -12h00

– L’exposition « Faunes » par l’artiste contemporain François Lelong, vous propose un voyage artistique unique dans les salles du château. Chaque œuvre, fusionnant formes humaines, animales et végétales, entre en résonance avec le mobilier ancien, les objets d’art, les peintures et les tapisseries qui enrichissent le patrimoine du château.

– La seconde exposition, dans l’orangerie, vous propose de découvrir les hippomobiles de la famille de Lastic.

La réservation est fortement conseillée.

Château de Parentignat 7, place du château, 63500, Parentignat Parentignat 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 89 51 10 http://www.parentignat.com https://www.facebook.com/Parentignat Le château de Parentignat, baptisé le petit Versailles auvergnat par Henri Pourrat est un passage obligé pour le visiteur curieux. Epargné à la Révolution, il abrite aujourd’hui l’une des plus importantes collections privées de peintures de grands maîtres français des XVIIe et XVIIIe siècles. La visite vous permettra de découvrir les différentes enfilades des salons, la salle à manger, les chambres d’apparats qui conservent encore une grande partie de leur mobilier d’origine et la bibliothèque avec ses 20 000 volumes. Une promenade parmi les arbres du magnifique parc à l’anglaise complètera agréablement votre visite. A75 sortie 13 et CD 996

Journées européennes du patrimoine 2025

@chateau-de-parentignat – photo David Bordes