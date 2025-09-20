Visite du château de Parthey Château de Parthey Choisey

Visite du château de Parthey 20 et 21 septembre Château de Parthey Jura

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’une visite libre du parc du château de Parthey pour admirer les points de vue sur les éléments majeurs du domaine. Le grand salon, chef-d’œuvre de l’architecte du XIXe siècle Louis Rouzet, élève de Viollet-le-Duc, sera exceptionnellement ouvert au public.

Vous y trouverez également une exposition de peintures et sculptures organisée par les propriétaires, reflet de leur passion pour l’art et le patrimoine. Dans l’après-midi, une présentation historique de 20 minutes retracera l’évolution du domaine, de sa construction à aujourd’hui. Un programme accessible à tous, idéal pour explorer l’histoire locale et savourer un cadre remarquable lors de cette journée dédiée au patrimoine.

L’histoire du château sera racontée de 15h à 15h30.

Château de Parthey 10 chemin de Parthey, 39100 Choisey Choisey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

© Château de Parthey