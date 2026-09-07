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Visite du château de Poilley, Château de Poilley, Poilley

samedi 19 septembre 2026 · Château de Poilley · Poilley

Visite du château de Poilley, Château de Poilley, Poilley

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Poilley
Adresse
21, château de Poilley 35420 Poilley
Ville
35420 Poilley
Département
Ille-et-Vilaine

Visite du château de Poilley 19 et 20 septembre Château de Poilley Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite extérieure libre

Château de Poilley 21, château de Poilley 35420 Poilley Poilley 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne 0626503831 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00006810;https://poilley.bzh/histoire/ Château 17ème reconstruit par la famille de Poilley qui occupait les lieux depuis l’an mille.
De cette époque, reste le châtelet d’entrée avec son pont-levis, la maison baignée par l’étang et les douves qui les entourent.

ISMH 1926 Chemin communal
visite extérieure libre

© château Poilley

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