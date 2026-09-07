Visite du château de Poilley, Château de Poilley, Poilley

Informations pratiques

Visite du château de Poilley 19 et 20 septembre Château de Poilley Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite extérieure libre

Château de Poilley 21, château de Poilley 35420 Poilley Poilley 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne 0626503831 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00006810;https://poilley.bzh/histoire/ Château 17ème reconstruit par la famille de Poilley qui occupait les lieux depuis l’an mille.

De cette époque, reste le châtelet d’entrée avec son pont-levis, la maison baignée par l’étang et les douves qui les entourent.

ISMH 1926 Chemin communal

visite extérieure libre

© château Poilley