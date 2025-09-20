Visite du Château de Pravins Château de Pravins Blacé

Visite du Château de Pravins 20 et 21 septembre Château de Pravins Rhône

Tarif valable uniquement pour les Journées du patrimoine : 7€ par adulte / entrée gratuite pour les mineurs accompagnés. Il n’est pas nécessaire de réserver un ticket d’entrée pour les mineurs.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2025, la Château de Pravins organise des visites guidées à 14h, 15h, 16h et 17h (château, parc, cuvage, cave). Les espaces intérieurs du Château sont exceptionnellement ouverts à cette occasion. La visite se termine par une dégustation des vins bio et biodynamiques du domaine. Le parc est également ouvert à la promenade libre.

La réservation est très fortement recommandée.

Château de Pravins 227, route de Pravins 69460 Blacé Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 14 44 12 97 http://www.chateaudepravins.com [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudepravins.com/visite-et-degustation/ »}] Maison-Forte viti-vinicole dès le XIIe siècle, remaniée à la Renaissance et au XVIIIe siècle. Une histoire très riche liée aux pays de Villefranche et de la Dombes et à la France. Le château possède toujours 5 hectares de vignes aujourd’hui cultivés selon la charte de l’agriculture biologique. Les bâtiments de vinification du XIXe siècle ont été modernisés. Une grande cave voûtée de dégustation des vins du château accueille les visiteurs. Sortie A6 : Villefranche Nord 31, puis direction Arnas, traverser Arnas, à 5km sur la gauche, prendre la direction de Blacé, suivre avec attention les panneaux »château de Pravins ».

Journées européennes du patrimoine 2025

Isabelle Brossard