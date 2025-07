Visite du château de Rochefort D725 Mirebeau

Visite du château de Rochefort D725 Mirebeau dimanche 6 juillet 2025.

Visite du château de Rochefort

D725 Carrefour Mirebeau Vienne

Début : 2025-07-06 10:00:00

2025-07-06

Visite guidée par Anthony BERNARD, guide bénévole, à la découverte de ce château du XVème siècle.

D725 Carrefour Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite du château de Rochefort

Guided tour of this 15th-century château by volunteer guide Anthony BERNARD.

German : Visite du château de Rochefort

Führung mit Anthony BERNARD, einem ehrenamtlichen Fremdenführer, zur Entdeckung dieses Schlosses aus dem 15.

Italiano :

Anthony BERNARD, una guida volontaria, vi accompagnerà in una visita guidata di questo castello del XV secolo.

Espanol : Visite du château de Rochefort

Anthony BERNARD, guía voluntario, le acompañará en una visita guiada por este castillo del siglo XV.

L’événement Visite du château de Rochefort Mirebeau a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme du Haut-Poitou