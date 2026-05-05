Visite du château de Saconay, Château de Saconay, Pomeys

Visite du château de Saconay 19 et 20 septembre Château de Saconay Rhône

Adultes 9€, 10-18 ans 4€, moins de 10 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Guidés par les propriétaires, admirez ce château dont l’histoire remonte au XIVème siècle. A l’intérieur, vous admirerez les décors du XVIIIème, boiseries, parquets, peintures murales, meubles et tapisseries. Les propriétaires vous expliqueront les joies et les difficultés d’entretenir un tel patrimoine.

Château de Saconay 243 Route de Saconay, 69590 Pomeys, France Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33659711147 http://chateaudesaconay.fr Le château de Saconay, dont l’existence est attestée dés le XIVe siècle, fut embelli et agrandi par les frères Saconay au XVIe siècle, il connut son âge d’or au XVIIIe siècle lorsqu’il devint la propriété, en 1709, des Dareste, riches banquier lyonnais, échevins de la ville de Lyon. Depuis, il est toujours resté dans cette même famille dont l’actuel propriétaire est le descendant.

Les décors intérieurs du XVIIIe sont restés en très bon état : la magnifique galerie, ornée de peintures murales du XVIIIe siècle a retrouvé un plafond après avoir été gravement endommagée par les gouttières dues à l’état catastrophique des toits. Les chambres et pièces de réceptions ont conservé leurs belles boiseries, parquets, meubles et tapisseries. La chapelle a été entièrement restaurées. Les communs, fruitier, pigeonnier et forge sont resté très “authentiques”. Parking.

Journées européennes du patrimoine 2026

©B de Brosse