VISITE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais

VISITE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS Rue des Écoles Saint-Félix-Lauragais vendredi 18 juillet 2025.

VISITE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS

Rue des Écoles CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 11:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Suivez notre guide à la découverte de l’histoire passionnante du château de Saint-Félix-Lauragais.

Déambulez dans le château, laissez-vous raconter son histoire et expliquer son importance dans le Lauragais. Profitez du point de vue unique depuis la terrasse.

Visites guidées les vendredis de juillet à août à 11h00.

Tarif de 6€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans. .

Rue des Écoles CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

English :

Follow our guide to discover the fascinating history of the Château de Saint-Félix-Lauragais.

German :

Folgen Sie unserem Führer, um die spannende Geschichte des Schlosses von Saint-Félix-Lauragais zu entdecken.

Italiano :

Seguite la nostra guida alla scoperta dell’affascinante storia del Castello di Saint-Félix-Lauragais.

Espanol :

Siga a nuestro guía mientras exploramos la fascinante historia del castillo de Saint-Félix-Lauragais.

L’événement VISITE DU CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2025-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE