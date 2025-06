Visite du Château de Saint-Jean-des-Mauvrets Rendez-vous du Patrimoine Rue du Vieux Bourg Les Garennes sur Loire 1 juillet 2025 10:00

Maine-et-Loire

Visite du Château de Saint-Jean-des-Mauvrets
Rue du Vieux Bourg
Château de Saint-Jean-des-Mauvrets
Les Garennes sur Loire
Maine-et-Loire

Début : 2025-07-01 10:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-07-01

2025-07-22

2025-08-11

Venez visiter les extérieurs du château de Saint-Jean-des-Mauvrets, avec ses écuries, sa fuie, sa chapelle et son orangerie. L’intérieur, et plus particulièrement le salon et la salle à manger, seront ouverts à la visite.

Pas de réservation .

Les Garennes sur Loire 49320
Maine-et-Loire
Pays de la Loire
info@domainedesaintjean.com

