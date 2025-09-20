Visite du château de Saint-Maurice-Thizouaille Château de Saint-Maurice-Thizouaille Saint-Maurice-Thizouaille

Visite du château de Saint-Maurice-Thizouaille Samedi 20 septembre, 14h00 Château de Saint-Maurice-Thizouaille Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de Saint-Maurice-Thizouaille, forteresse implantée au XIIe siècle par les comtes de Joigny.

Il a traversé guerres et féodalités médiévales, a servi de repaire à l’un des écorcheurs les plus redoutés de Bourgogne, son nom a anobli une grande famille de gouverneurs de Louis XIV, ses caves ont caché les parachutages d’armes aux réseaux de résistants icaunais de la Seconde Guerre mondiale.

Ossements enterrés, restaurations hasardeuses au ciment du XXe siècle, ronces et orties increvables, le bâtiment vous dira tout des joies de conservation et restauration du patrimoine.

Château de Saint-Maurice-Thizouaille 1 rue du Château, 89110 Saint-Maurice-Thizouaille Saint-Maurice-Thizouaille 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Nicolas Bauchard