Visite du Château de Saligny-sur-Roudon Le Château Saligny-sur-Roudon vendredi 10 juillet 2026.

Saligny-sur-Roudon

Visite du Château de Saligny-sur-Roudon

Le Château 1 route de Diou Saligny-sur-Roudon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5€/personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Visite guidée du château de Saligny-sur-Roudon

.

Le Château 1 route de Diou Saligny-sur-Roudon 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of Château de Saligny-sur-Roudon

L’événement Visite du Château de Saligny-sur-Roudon Saligny-sur-Roudon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire