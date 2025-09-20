Visite du château de Segrais – Centre de Méditation Kadampa France Château de segrais Saint-Mars-d’Outillé

Visite du château de Segrais – Centre de Méditation Kadampa France 20 et 21 septembre Château de segrais Sarthe

Venez librement à l’intérieur des horaires prévus. Les visites guidées démarrent tous les heures. Aucun matériel à prévoir. Dernières visites à 12h le dimanche matin et à 17h le samedi et le dimanche après midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors des journées européennes du patrimoine, le CMK France organise chaque année des visites, guidées ou libres, du château de Segrais, de ses abords, de sa chapelle et de sa salle de méditation. Des séances de découverte de la méditation (gratuites) sont également proposées.

Tout le monde est le bienvenu pour découvrir ce lieu, à la fois chargé d’histoire mais aussi très moderne en ce qu’il est à présent un centre de méditation bouddhiste dynamique, florissant et international.

Le château est également ouvert aux visites tout au long de l’année et propose une variété de séjours et d’activités adaptées à chacun. L’objectif est d’offrir un cadre propice au calme, à la réflexion et à la transformation personnelle.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Château de segrais Centre de Méditation Kadampa France Lieu dit Segrais Route de Téloché, 72220 Saint-Mars-d’Outillé Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire 02 43 87 70 05 http://www.kadampafrance.org http://www.facebook.com/cmkfrance Sur des fondations d’un château féodal antérieur au Veme siècle, le Château de Segrais actuel a été reconstruit à la fin du XVIIIème siècle. Fin 2006, le château de Segrais a été racheté par l’association NKT-IKBU et abrite maintenant un centre de méditation bouddhiste de la nouvelle tradition Kadampa. Dans la salle de méditation principale, de grandes statues des principaux bouddhas de cette tradition sont présentes : Bouddha Shakyamouni, Tara Verte, Avalokiteshvara à quatre bras, Djé Tsongkhapa et ses fils, Dorjé Shougdèn et ses 5 lignées. Les statues de Tara Verte et de Avalokiteshvara à 4 bras ont été fabriquées au studio d’art du centre mère de la tradition en Angleterre et ont été peintes et décorées à la feuille d’or au Centre de Méditation Kadampa France. parking gratuit – fléchage dans le village

