Visite du château de Solange Sand, Château-Mairie, Montgivray

Informations pratiques

Visite du château de Solange Sand 19 et 20 septembre Château-Mairie Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir en visite libre les différentes pièces du château de Solange Sand, fille de George : la salle du Conseil Municipal qui était le salon, la chambre aux miroirs ou encore l’impressionnante salle du palmier.

Dans une tour de l’entrée du château, vous pourrez admirer les peintures réalisées par Solange Sand et restaurées en 2022.

Des visites guidées sur « La vie de Solange Sand » seront possibles le dimanche 20 septembre à 10h et à 15h (sur réservation en mairie dans la limite des places disponibles).

Dans l’ancienne école maternelle, vous retrouverez une exposition photos sur « Montgivray d’hier et d’aujourd’hui », ainsi qu’un espace coloriage pour les enfants.

Nous accueillerons l’exposition « Berry secret » de Secyl Gilet.

Vous pourrez profiter du parc du château au bord de l’Indre et de ses alentours : le lavoir et le pont romain. Mais aussi pousser les portes de l’église Saint-Saturnin.

Château-Mairie 2 Rue du Pont 36400 Montgivray Montgivray 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 06 10 36 https://www.montgivray.fr Le château et son ensemble sont à l’origine une commanderie et un hôpital. Ils ont été construits par les templiers vers 1119-1120. Dès 1130, cet ensemble devient une seigneurie.

Château de Solange Sand dans lequel se trouve la mairie. Les peintures de la tour réalisées par S. Sand ont été restaurées en 2022. Possibilité de se garer dans le bourg ou sur le parking de la salle des fêtes.

Venez découvrir en visite libre les différentes pièces du château de Solange Sand, fille de George.

©Brunet Charline