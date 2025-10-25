Visite du château de Sommesnil Sommesnil

Visite du château de Sommesnil Sommesnil samedi 25 octobre 2025.

Visite du château de Sommesnil

Chateau de Sommesnil Sommesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Visite du château agrémentée d’une visite guidée de ce château construit en 1620 par Louis XIII et restauré au cours des 19 dernières années. Ce bâtiment est un bijou au cœur de la Seine Maritime situé entre Cany-Barville et Yvetôt.

Il est ouvert tous les samedis et dimanche entre 14h et 17h .

Chateau de Sommesnil Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 78 12 79

English : Visite du château de Sommesnil

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du château de Sommesnil Sommesnil a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre