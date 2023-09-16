Visite du Château de Thulon Château de Thulon Lantignié

Visite du Château de Thulon 16 et 17 septembre 2023 Château de Thulon Rhône

Nombre de place limité à 30 personnes par visite

Début : 2023-09-16T09:00:00 – 2023-09-16T10:00:00

Fin : 2023-09-17T17:00:00 – 2023-09-17T18:00:00

Visite de la partie historique du Château de Thulon.

Ancien château renaissance fortifié vendu à la révolution et remanié au XIXème siècle.

Un petit exposé sera proposé en préambule à la visite guidée.

La visite du Château de Thulon, qui n'est habituellement pas ouvert au public, vous dévoilera une histoire riche et tourmentée. Fief médiéval transformé à la Renaissance, il subira les vicissitudes de la Révolution pour nous parvenir aujourd'hui à la fois meurtri et sublimé.

Nous vous accueillerons tout d’abord pour un exposé de 20 à 30 minutes dans le cuvage (assis), puis nous partirons à la découverte des indices architecturaux qui permettent de comprendre les modifications subies et pourquoi on change d’époque juste en poussant une porte… Vous pourrez découvrir de belles pièces de réceptions et voir les travaux réalisés début 2025 sur la terrasse. Les visites sont gratuites mais sur inscription préalable obligatoire sur le site www.chateaudethulon.fr

Pour le bon déroulement de ces journées, le nombre de visiteurs doit être limité à 35 par visite.

Aussi nous n’accepterons pas de visiteur sans réservation préalable. Merci

©Georges VAGANAY