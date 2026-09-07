Visite du Château de Val Seille et de son parc, Ancien château de Val-Seille, aujourd’hui mairie, Courthézon
dimanche 20 septembre 2026 · Ancien château de Val-Seille, aujourd'hui mairie · Courthézon
Informations pratiques
Visite du Château de Val Seille et de son parc Dimanche 20 septembre, 10h00 Ancien château de Val-Seille, aujourd’hui mairie Vaucluse
Réservation nécessaire jusqu’au 18/09 à 12h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Lors de cette visite découvrez la fabuleuse histoire du Château Val Seille.
Au programme : Histoire de Courthézon au théâtre de Verdure, déambulation dans le parc puis visite du château, de son jardin d’hiver et de la Galerie des Tableaux
Point de RDV : Théâtre de Verdure Parc Val Seille
Ancien château de Val-Seille, aujourd’hui mairie 2 Rue Frédéric Soumille, 84350 Courthézon, France Courthézon 84350 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 70 72 06 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@courthezon.fr »}]
Lors de cette visite découvrez la fabuleuse histoire du Château Val Seille.
Ville de Courthézon