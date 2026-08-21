Visite du château de Vieillevie, Chateau de Vieillevie, Vieillevie

Informations pratiques

Visite du château de Vieillevie Dimanche 20 septembre, 13h30 Chateau de Vieillevie Cantal

tarif adultes 10€/ gratuité pour les mineurs. Places limitées, réservation par sms

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visites guidée par le propriétaire des salles du château médiéval remaniée à la renaissance, dans le périmètre du grand site de Conques Vallées Lot et Dourdou

Dimanche 20 septembre à 13h30, 15h30 et 17h30 (durée 1 h)

Chateau de Vieillevie D341, 15120 Vieillevie Vieillevie 15120 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0620523921 http://www.chateau-vieillevie.com [{« type »: « phone », « value »: « 0620523921 »}] Parking public à proximité

visites contées par le châtelain

©djdevieillevie