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AGENDA · Vieillevie

Visite du château de Vieillevie, Chateau de Vieillevie, Vieillevie

dimanche 20 septembre 2026 · Chateau de Vieillevie · Vieillevie

Visite du château de Vieillevie, Chateau de Vieillevie, Vieillevie

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chateau de Vieillevie
Adresse
D341, 15120 Vieillevie
Ville
15120 Vieillevie
Département
Cantal
Tarif
tarif adultes 10€/ gratuité pour les mineurs. Places limitées, réservation par sms

Visite du château de Vieillevie Dimanche 20 septembre, 13h30 Chateau de Vieillevie Cantal

tarif adultes 10€/ gratuité pour les mineurs. Places limitées, réservation par sms

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visites guidée par le propriétaire des salles du château médiéval remaniée à la renaissance, dans le périmètre du grand site de Conques Vallées Lot et Dourdou
Dimanche 20 septembre à 13h30, 15h30 et 17h30 (durée 1 h)

Chateau de Vieillevie D341, 15120 Vieillevie Vieillevie 15120 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0620523921 http://www.chateau-vieillevie.com [{« type »: « phone », « value »: « 0620523921 »}] Parking public à proximité
visites contées par le châtelain

©djdevieillevie