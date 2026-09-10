Visite du château de Villaines (17e siècle) et des jardins, Château de Villaines, Louplande

Informations pratiques

Visite du château de Villaines (17e siècle) et des jardins 19 et 20 septembre Château de Villaines Sarthe

Prix d’entrée 5 euros –

Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite des jardins et d’une partie du rez-de-chaussée du château

Le dimanche 20 septembre, deux petits concerts de musique classique (piano) à 15h et à 16h seront offerts dans le hall du château aux visiteurs présents à ces horaires.

Château de Villaines 49 Route de Sable, 72210 Louplande, France Louplande 72210 Sarthe Pays de la Loire +33608731585 http://www.chateaudevillaines.com Édifié dans la première moitié du XVIIe siècle sur les ruines d’un château du moyen âge, le château de Villaines n’a pas connu depuis de modification sensible ou d’ajout . Épargné pendant la révolution, il changea de nom sous l’empire pour prendre celui de son nouveau propriétaire, le marquis d’Aux, lequel l’avait acheté en 1776 au dernier représentant de la famille Gaignon dont la famille possédait la terre de Villaines depuis 4 siècles.

A la fin du XIXe siècle, le château d’Aux redevînt le château de Villaines, à l’occasion d’une nouvelle cession au comte de Gramedo.

A la fin de la première guerre mondiale, l’armée américaine installa à Villaines le centre de formation des aumôniers militaires. Plusieurs centaines d’aumôniers y suivirent une formation avant de rejoindre les combats sur le front. D309, route de Sablé entre Louplande et Chemiré-le-Gaudin.

Visite des jardins et d’une partie du rez-de-chaussée du château

© château de villaines