Visite du château de Villy Château de Villy Contamine-sur-Arve

Visite du château de Villy Dimanche 21 septembre, 16h00 Château de Villy Haute-Savoie

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez le château lors d’une visite commentée exceptionnelle, du rez-de-chaussée aux toits, au cœur de sa rénovation intérieure, suivie d’un verre de l’amitié avec vue sur la vallée. Plusieurs départs de visite selon l’affluence.

Château de Villy 234 route du château, 74130 Contamine-sur-Arve Contamine-sur-Arve 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes L'histoire du château remonte au XIème siècle. A l'origine, ce n'était qu'une tour dont la hauteur correspondait aux deux tiers de la tour actuelle. Elle aurait été édifiée en 1084 par Guy de Faucigny, alors évêque de Genève, qui avait donné, l'année précédente, l'église de Contamine à l'abbaye de Cluny pour y fonder le prieuré.

Sa situation à flanc de coteau, telle une sentinelle, était idéale pour surveiller la route de Genève à Bonneville.

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Contamine-sur-arve