Visite du château d’eau Château d’eau de l’Écoublère Écueillé

Visite du château d’eau Samedi 20 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Château d’eau de l’Écoublère Indre

20 personnes par créneaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte des coulisses de l’eau potable ! Le Syndicat des eaux de Boischaut Nord et Veolia vous invitent à découvrir le réservoir d’eau potable de l’Écoublère, à Écueillé. Une occasion unique d’explorer une installation essentielle, qui alimente en eau potable six communes autour d’Écueillé, et de mieux comprendre les enjeux de gestion durable de cette ressource précieuse.

Visite gratuite – Tout public sur inscription OBLIGATOIRE – Flashez le QR CODE sur l’affiche ou par mail

Château d’eau de l’Écoublère Écoublère, 36240 Écueillé Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire

SYNDICAT DES EAUX DU BOISCHAUT NORD