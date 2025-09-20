Visite du château d’Éclans et de sa chapelle Château d’Éclans-Nénon Éclans-Nenon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le parc du château d’Éclans vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez flâner dans ce cadre bucolique, plein de charme et d’histoire. L’église, ancienne chapelle du château, sera également accessible à la visite. Profitez de ce cadre pour faire une pause gourmande avec les délicieuses gaufres à l’ancienne, vendues sur place par l’association Les Cordiers de La Loye.

Château d’Éclans-Nénon 2 rue des anciennes Forges, Éclans-Nénon Éclans-Nenon 39700 Éclans Jura Bourgogne-Franche-Comté

© Éclans-Nénon