Visite du château d’Epoisses, Château d’Époisses, Époisses

Informations pratiques

Visite du château d’Epoisses Dimanche 20 septembre, 14h00 Château d’Époisses Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du château d’Époisses, accueil par la famille !

Découvrez le château d’Époisses à votre rythme, dans une ambiance chaleureuse et authentique. La famille vous accueillera pour partager l’histoire et les secrets de ce lieu chargé de patrimoine.

Une visite conviviale et immersive pour les amoureux de châteaux et de traditions !

Château d’Époisses 1 rue de Semur, 21460 Époisses Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://chateaudepoisses.com Le château d’Époisses appartient depuis 350 ans à la même famille. Il nous fait revivre toute l’histoire de France depuis le VIe siècle jusqu’à nos jours avec des personnages tels que la reine Brunehaut, la marquise de Sévigné, le Prince de Condé ou encore plus récemment la reine d’Angleterre. Vous pourrez admirer le château, détruit de moitié à la Révolution, entouré d’une double enceinte de fortification avec son parc fleuri de mai à octobre. Parking devant le château.

Visite libre avec accueil de la famille