VISITE DU CHÂTEAU DES ARCIS Lieu-dit Les Arsis Meslay-du-Maine

VISITE DU CHÂTEAU DES ARCIS Lieu-dit Les Arsis Meslay-du-Maine vendredi 5 septembre 2025.

VISITE DU CHÂTEAU DES ARCIS

Lieu-dit Les Arsis Château des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Début : 2025-09-05 13:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Vous cherchez une belle sortie en famille avec animation pour enfant ? Vous êtes passionné de patrimoine, d’histoire et d’architecture ? Vous aimez les jardins, la nature, la botanique ? Venez faire une promenade aux Arcis

Situé en Pays de Loire, dans le sud de la Mayenne, proche de la Sarthe, le château des Arcis et son parc datent de la toute fin du XVIème siècle. Depuis 2007, une importante campagne de restauration est lancée tant sur les jardins que sur les bâtiments.

La visite est libre, chacun peut se promener dans les jardins et autour des bâtiments sans contrainte.

Accès et paiement Salle d’accueil dans l’orangerie.

A votre disposition, vous trouverez

• Documents de visite avec plan

• QR codes donnant des précisions sur les restaurations réalisées,

l’intérieur de certains bâtiments, le nom des plantes etc.

• Parcours ludique pour la famille sur différents thèmes,

avec des énigmes pour les adultes, les enfants à partir de 6-7 ans,

et les petits niveaux (maternelle).

Les Arcis sont ouverts de 13h à 19h

– du 19 avril au 30 juin et du 1er au 22 septembre 2025 inclus

les vendredi, samedi et dimanche et jours fériés

– du 1er juillet au 31 août

les vendredi, samedi, dimanche et lundi, et jours fériés

les autres jours sur réservation: 06 88 68 23 21

Les règlements se font en espèces ou par chèque.

• Adulte 7 €

Pendant l’exposition: le tarif adulte est de 9 €, les tarifs enfant et famille ne changent pas

• Enfant de 6 à 12 ans inclus 4€

Tarif famille: deux adultes et deux enfants: 20 €

• Enfant de de 6 ans gratuit .

Lieu-dit Les Arsis Château des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

English :

Looking for a great family outing with children’s entertainment? Are you passionate about heritage, history and architecture? Do you love gardens, nature and botany? Come and take a walk in Les Arcis

German :

Suchen Sie einen schönen Familienausflug mit Kinderanimation? Begeistern Sie sich für das Kulturerbe, die Geschichte und die Architektur? Lieben Sie Gärten, die Natur und die Botanik? Machen Sie einen Spaziergang in Les Arcis

Italiano :

Siete alla ricerca di una bella gita in famiglia con intrattenimento per bambini? Siete appassionati di patrimonio, storia e architettura? Amate i giardini, la natura e la botanica? Venite a fare una passeggiata a Les Arcis

Espanol :

¿Busca una estupenda excursión familiar con entretenimiento para niños? ¿Le apasiona el patrimonio, la historia y la arquitectura? ¿Le gustan los jardines, la naturaleza y la botánica? Venga a pasear por Les Arcis

