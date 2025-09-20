Visite du château des Champs Le Château des Champs Guipry

Visite du château des Champs 20 et 21 septembre Le Château des Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’extérieur et commentée, d’environ 1/4 heure du salon.

Le Château des Champs Château des Champs, 35480, Guipry Guipry 35480 Guipry Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 34 03 97 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090598 Manoir avec cour entouré de douves. Fresques murales à thème biblique.

Vers 1710, l’édifice est considérablement agrandi en utilisant les matériaux provenant du démantèlement du château de Lohéac. Le château, la chapelle, les dépendances et les communs sont entourés de douves.

Le corps principal du château se termine, aux deux angles côté douve, par une tour d’angle à meurtrières avec grilles. Vers la cour centrale, il se retourne du côté Est en une petite aile simple, et à l’ouest par un petit pavillon. La porte à fronton entre pilastres classique ouvre sur une cour intérieure. A l’opposé, sur le quai de la douve, le passage est en plein cintre. Le grand salon du premier étage, possède douze fresques du 18e siècle, à thème biblique. La chambre bleue présente deux panneaux de bois peint du 19e siècle, signés »Cavaille et Koll ». Départementale Rennes Redon au niveau de Lohéac

Edouard de GUIBERT