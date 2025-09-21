Visite du château des Evêques Château de Monistrol Monistrol-sur-Loire

Sur inscription à l’Office de tourisme Marches du Velay Rochebaron – 04 71 66 03 14

Visite guidée du château des Evêques par Yves Chavent de la Société d’Histoire et Amis du château – Ancienne résidence des Evêques du Puy, ce château construit entre le 13ème et le 18ème siècle domine majestueusement la cité de Monistrol sur Loire

Château de Monistrol 4 bis rue du château 43120 monistrol sur loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 66 03 14 »}]

