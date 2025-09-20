Visite du château des Tourelles Château des Tourelles La Gaubretière

Visite du château des Tourelles 20 et 21 septembre Château des Tourelles Vendée

Sur inscription, nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À travers une visite guidée, venez admirer l’extérieur du château des Tourelles, ancienne demeure ministérielle.

Château des Tourelles 18 rue de la frérie la Gaubretière La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://vendee-mb-prestataire.for-system.com/f130346_fr-.aspx »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Château des Tourelles