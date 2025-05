Visite du Château d’Heudicourt – Heudicourt, 1 juin 2025 14:30, Heudicourt.

Eure

Visite du Château d’Heudicourt 1 Grand’Rue Heudicourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 14:30:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

2025-06-08

2025-06-15

2025-06-22

2025-06-29

Le Château d’Heudicourt, à mi-parcours sur la départementale 13, entre Gisors et Lyons-la-Forêt, vous ouvre ses portes tous les dimanches de juin.

Pour rejoindre ce château normand en briques, vous emprunterez une magnifique allée de platanes et de tilleuls de plus d’un kilomètre de long.

Vous découvrirez de nombreux salons et une bibliothèque qui évoquent la période de Louis XIV et de Napoléon.

Ce château reflète l’atmosphère raffinée et vivante d’une demeure toujours habitée.

Les jardins de ce parc à la française sont d’inspiration classique et restent fidèles au plan originel du XVIIIème siècle. Ils s’ordonnent autour d’un axe distribuant des parterres, des bosquets, des allées en étoile, un théâtre de verdure, un rond de carrosse et des perspectives ouvrant sur la campagne grâce à d’invisibles sauts-de-loup.

Le Château d’Heudicourt, à mi-parcours sur la départementale 13, entre Gisors et Lyons-la-Forêt, vous ouvre ses portes tous les dimanches de juin.

Pour rejoindre ce château normand en briques, vous emprunterez une magnifique allée de platanes et de tilleuls de plus d’un kilomètre de long.

Vous découvrirez de nombreux salons et une bibliothèque qui évoquent la période de Louis XIV et de Napoléon.

Ce château reflète l’atmosphère raffinée et vivante d’une demeure toujours habitée.

Les jardins de ce parc à la française sont d’inspiration classique et restent fidèles au plan originel du XVIIIème siècle. Ils s’ordonnent autour d’un axe distribuant des parterres, des bosquets, des allées en étoile, un théâtre de verdure, un rond de carrosse et des perspectives ouvrant sur la campagne grâce à d’invisibles sauts-de-loup. .

1 Grand’Rue

Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 86 06 chateau-heudicourt@orange.fr

English : Visite du Château d’Heudicourt

Château d’Heudicourt, halfway along the départementale 13 between Gisors and Lyons-la-Forêt, opens its doors to visitors every Sunday in June.

To reach this brick-built Norman château, you’ll follow a magnificent avenue of plane and lime trees over a kilometer long.

You’ll discover numerous salons and a library evoking the period of Louis XIV and Napoleon.

The château reflects the refined, lively atmosphere of a home that is still inhabited.

The gardens of this French-style park are classically inspired and faithful to the original 18th-century layout. They are arranged around an axis distributing parterres, bosquets, star-shaped avenues, a theater of greenery, a coach ring and perspectives opening onto the countryside thanks to invisible jumps.

German :

Das Schloss Heudicourt, das auf halber Strecke auf der Departementstraße 13 zwischen Gisors und Lyons-la-Forêt liegt, öffnet jeden Sonntag im Juni seine Pforten für Sie.

Um zu diesem normannischen Backsteinschloss zu gelangen, gehen Sie durch eine wunderschöne, über einen Kilometer lange Allee aus Platanen und Linden.

Sie werden zahlreiche Salons und eine Bibliothek entdecken, die an die Zeit von Ludwig XIV. und Napoleon erinnern.

Dieses Schloss spiegelt die raffinierte und lebendige Atmosphäre eines noch immer bewohnten Hauses wider.

Die Gärten dieses französischen Parks sind klassisch inspiriert und bleiben dem ursprünglichen Plan aus dem 18. Sie sind um eine Achse angeordnet, die Parterres, Haine, Sternalleen, ein grünes Theater, ein Kutschenrondell und Ausblicke auf die Landschaft durch unsichtbare Lupensprünge verteilt.

Italiano :

Il castello di Heudicourt, a metà della strada dipartimentale 13 tra Gisors e Lyons-la-Forêt, apre le sue porte ai visitatori ogni domenica di giugno.

Per raggiungere questo castello normanno in mattoni, percorrete il magnifico viale di platani e tigli lungo un chilometro.

Scoprirete numerosi saloni e una biblioteca che evocano l’epoca di Luigi XIV e Napoleone.

Questo castello riflette l’atmosfera raffinata e vivace di una residenza ancora abitata.

I giardini di questo parco alla francese sono di ispirazione classica e fedeli all’impianto originale del XVIII secolo. Sono disposti attorno a un asse che distribuisce parterre, boschetti, sentieri a stella, un teatro di verde, un anello per le carrozze e scorci che si aprono sulla campagna grazie a invisibili cavalcavia.

Espanol :

El castillo de Heudicourt, situado a medio camino de la départementale 13 entre Gisors y Lyons-la-Forêt, abre sus puertas a los visitantes todos los domingos de junio.

Para llegar a este castillo normando de ladrillo, tome la magnífica avenida kilométrica de plátanos y tilos.

Descubrirá numerosos salones y una biblioteca que evocan la época de Luis XIV y Napoleón.

Este castillo refleja el ambiente refinado y animado de una residencia aún habitada.

Los jardines de este parque a la francesa son de inspiración clásica y fieles al trazado original del siglo XVIII. Están dispuestos en torno a un eje que distribuye parterres, bosquetes, caminos en forma de estrella, un teatro de verdor, una pista de carruajes y vistas que se abren al campo gracias a saltos invisibles.

L’événement Visite du Château d’Heudicourt Heudicourt a été mis à jour le 2025-05-18 par Vexin Normand Tourisme