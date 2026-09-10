Visite du château du Coing, Château du Coing, Saint-Fiacre-sur-Maine

Informations pratiques

Visite du château du Coing Samedi 19 septembre, 10h30 Château du Coing Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée avec une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais

Eloignés des villages qui composent le bourg de St-Fiacre, les domaines nobles sont isolés au milieu des vigne. Ils témoignent d’une autre structure d’exploitation de la vigne. C’est le cas du château du Coin, dont le domaine occupe la confluence entre la Sèvre et la Maine depuis le 15e ou le 16e siècle. Le bâtiment fait face à la Maine. Côté cour, il est agrémenté de 2 vastes ailes à l’architecture moins ostentatoire pour les espaces de services, chais, pressoir. A proximité, un chapelet de dépendances et de communs, aujourd’hui inscrites au titre des monuments historiques pour leur architecture clissonnaise, ont été remaniées au 19e siècle. On y trouve un four à pain, un pigeonnier, des écuries, une buanderie.

Durée : 1h30

L’après-midi à 15h, la visite « vigneronne » sera sur la thématique de la production viticole et de la dégustation (10€), à réserver sur vgc.fr

Château du Coing Le coin, Saint-Fiacre-sur-Maine Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://paysdelaloire-mb-prestataire.for-system.com/z8501e4f71077x71077_fr-Destination-Vignoble-Nantais.aspx?Param/IdProprio=8364 »}, {« owner »: {« uid »: 8515596, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « musee@vignoblenantais.com », « venueId »: 151931, « description »: « On ne se doute pas qu’un aussi grand chu00e2teau se cache au bout de ces champs de vignes u00e0 perte de vue. Du00e9couvrez l’histoire de ce domaine avec une guide qui ru00e9pondra u00e0 toutes vos questions ! », « dates »: [{« quantity »: « 6 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789806600000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

Visite guidée avec une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais

©Alexandre Lamoureux