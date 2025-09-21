Visite du château du Fou Château du Fou Vouneuil-sur-Vienne

Visite du château du Fou Château du Fou Vouneuil-sur-Vienne dimanche 21 septembre 2025.

Visite du château du Fou Dimanche 21 septembre, 14h00 Château du Fou Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Nous vous invitons, comme chaque année, librement à vous promener dans les jardins. Nous partagerons ensemble les histoires et les rencontres qui continuent de faire vivre ce lieu historique.

Le château du Fou, placé sur une colline crayeuse à gauche de la Vienne, se compose d’un grand corps de logis, avec deux ailes en retour d’équerre. Il était flanqué, aux angles, de fortes tours, ainsi que de deux autres tours de moindre dimension qui défendaient l’entrée, percée dans l’aile orientale, le tout entouré de fossés larges et profonds, dont les parois en belle pierre donnent un grand air à ce vieux manoir.

Fidèle serviteur de Louis XI, qui le nomma en 1480 sénéchal du Poitou, Yvon du Fou fit élever vers 1465, sur le rebord d’un vallon boisé, au lieu-dit l’Armenteresse, le château auquel il donna son nom par autorisation royale. S’y trouvent réunis les éléments caractéristiques des édifices d’une certaine importance construits au lendemain de la guerre de Cent Ans.

Lors de la dernière guerre, en août 1944, un violent bombardement anglais l’a gravement endommagé.

Château du Fou Route de Vouneuil, 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://chateaudufou.com https://www.facebook.com/chateau.lefou Le château du Fou, placé sur une colline crayeuse à gauche de la Vienne, se compose d’un grand corps de logis, avec deux ailes en retour d’équerre. Il était flanqué, aux angles, de fortes tours, ainsi que deux autres tours de moindre dimension qui défendent l’entrée, percée dans l’aile orientale, le tout entouré de fossés large et profond, dont les parois en belle pierre donnent un grand air à ce vieux manoir.

Fidèle serviteur de Louis XI qui le nommera en 1480 sénéchal du Poitou, Yvon du Fou fait élever vers 1465 sur le rebord d’un vallon boisé, au lieu-dit l’Armenteresse, le château auquel il donne son nom par autorisation royale. S’y trouvent réunis les éléments caractéristiques des édifices d’une certaine importance construits au lendemain de la guerre de Cent Ans.

Lors de la dernière guerre, en août 1944, un violent bombardement anglais l’a gravement endommagé.

Journées européennes du patrimoine 2025

© F. de Dreuzy