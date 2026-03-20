Visite du Château du Hamel

Château du Hamel Castets et Castillon Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les styles féodal et Renaissance réunis dans un même lieu !

Le Château du Hamel, fièrement campé au dessus de la jonction de la Garonne et du Canal de Garonne, offre un point de vue hors du commun. Les bâtiments actuels sont du XVIème siècle mais ils reposent sur les fondations d’un lieu fortifiés construit au XIVème siècle par Guilhem de Goth, neveu du Pape Clément V. Henri IV y séjournera en 1585.

Ouverture exceptionnelle du petit salon et de la salle à manger .

Visite privilégiée avec les propriétaires du château. .

Château du Hamel Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

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English : Visite du Château du Hamel

L’événement Visite du Château du Hamel Castets et Castillon a été mis à jour le 2026-03-23 par La Gironde du Sud