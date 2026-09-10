Visite du château du Plessis-Bourré, Château du Plessis-Bourré, Écuillé

Informations pratiques

Visite du château du Plessis-Bourré 19 et 20 septembre Château du Plessis-Bourré Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez le château du Plessis-Bourré à tarif réduit !

Tout au long de votre visite, des guides seront présents dans les différentes salles pour partager avec vous l’histoire du château, ses secrets et ses anecdotes. Des espaces habituellement fermés au public seront exceptionnellement ouverts.

Cette édition sera l’occasion de mettre en lumière les récents travaux de restauration réalisés dans le salon Régence et la salle de Justice, rouverts à la visite il y a peu après près de deux années de fermeture. Des commentaires spécifiques permettront aux visiteurs de mieux comprendre les interventions menées et les enjeux de la conservation de ce patrimoine exceptionnel.

Tarifs :

• Adulte : 8 €

• Enfant de 7 à 17 ans : 5 €

• Gratuit pour les moins de 7 ans

Château du Plessis-Bourré Plessis Bourré, 49460 Écuillé, France Écuillé 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241320672 http://www.plessis-bourre.com Le château du Plessis-Bourré est une forteresse de la fin du Moyen Âge édifiée en seulement 5 ans, de 1468 à 1473. Monument privé et encore habité, il fut construit par Jean Bourré (1424-1506), fidèle conseiller et grand Argentier des rois de France Louis XI et Charles VIII.

Le Plessis-Bourré se caractérise par son style dit de Transition car il possède tout le système de défense d’une forteresse du Moyen Âge (donjon, pont-levis, chemin de ronde…) mais son élégance, son promenoir à arcades, ses hautes fenêtres à meneaux et le confort de l’aménagement intérieur annoncent les débuts de la Renaissance en Val de Loire.

Lors du parcours vous pourrez admirer la chapelle, la bibliothèque, les salons, la salle de réception médiévale et ne manquez pas notamment l’exceptionnel plafond à caissons du XVe siècle décoré de mystérieux symboles et textes alchimiques… Parking à proximité du site

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez le château du Plessis-Bourré à tarif réduit lors d’une visite libre. Un document de visite vous accompagnera tout au long…

©Plessis-Bourré