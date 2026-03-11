Visite du Château du Puch de Gensac à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Puch de Gensac ouest Pellegrue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-11

Le Château du Puch de Gensac sera ouvert au public du 11 au 30 Septembre 2025 de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Ce sera également l’occasion de le découvrir lors des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 19 et dimanche 20 Septembre aux mêmes horaires.

Pour toute visite, le gardien se tient à votre disposition au 07 86 09 38 32. .

Puch de Gensac ouest Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 09 38 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du Château du Puch de Gensac à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Visite du Château du Puch de Gensac à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine Pellegrue a été mis à jour le 2026-03-06 par OT du Pays Foyen