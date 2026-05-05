Visite du Château du Puch de Gensac, Château du Puch de Gensac, Pellegrue

Visite du Château du Puch de Gensac 19 et 20 septembre Château du Puch de Gensac Gironde

Gratuit. Durée de la visite : 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’intérieur du château, suivie d’une visite libre du parc.

Durée : environ trois quarts d’heure. Stationnement sur place.

Château du Puch de Gensac 2 Puy de Gensac Ouest, 33790 Pellegrue Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 88 06 31 40 07 86 09 38 32 L’architecture témoigne de l’évolution d’une demeure seigneuriale du XIIIe au XVIIe siècle. Le bâtiment percé d’une archère cruciforme est la seule partie remontant à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle. Au XVIe siècle, l’édifice primitif subit d’importants travaux d’agrandissement avec la construction d’un grand corps de logis, de la tour ouest à caractère défensif et de la tour d’escalier polygonale. Une enceinte épouse les contours du promontoire rocheux. Une tour-porte à pont-levis donne accès au château. Au XVIIe siècle, de nouveaux bâtiments augmentent le volume du corps de logis ; la tour ouest perd son rôle de flanquement. Aux XVIIIe ou XIXe siècles, de petites dépendances aboutissent à la création d’une petite cour intérieure au pied du château primitif. Les deux terrasses précédant la demeure ont été établies au XVIIe ou au XVIIIe siècle.

Le château est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1994. Parking voitures.

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