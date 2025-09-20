visite du château du Puy Château du puy Ruillé-Froid-Fonds

visite du château du Puy 20 et 21 septembre Château du puy Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre des extérieurs du château, du jardin , du parc et des charmilles créés au XVIIIe siècle, des pièces d’eau (non sécurisées)

Château du puy Le Puy 53170 Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds Longuefuye Mayenne Pays de la Loire 02 43 07 74 56 http://chateaulepuy.com Petit château aux lignes très pures construit entre 1650 et 1700 dont le bâti et le parc ont conservé le tracé d’origine. Il s’inscrit dans un cadre champêtre très préservé entre jardin, pièces d’eau, parc et charmilles selon un schéma très classique à l’époque

P.Beltrami